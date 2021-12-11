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Врач-кардиолог рассказала, как посчитать свой идеальный вес

Очень простой и удобный способ
Вопрос того, какой вес можно считать нормальным, стоит остро у многих из нас. Помочь с этой проблемой взялась российский врач-кардиолог Дарья Сергеева.
Врач-кардиолог рассказала, как посчитать свой идеальный вес

По словам специалиста, для определения недостаточной, нормальной или избыточной массы тела можно использовать такой показатель как индекс массы тела (ИМТ). Высчитывается он достаточно просто — показатель массы тела в килограммах нужно разделить на показатель роста в метрах.

То есть если у человека вес 83 кг и рост 1,86 м, то это ИМТ составит 24 (83 / (1,86 х 1,86) = 24). При этом, отмечает врач, оптимальный показатель у взрослых находится в пределах до 25. Если же это значение упадёт ниже 18,5, то речь идёт явно о недостаточной массе тела.

Вместе с тем те, у кого ИМТ больше или равен 25, имеют избыточный вес, а те, чей индекс превышает 30 — «ожирение».

Источник: Известия
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