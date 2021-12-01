Врач-хирург раскрыл болезнь, моментально приводящую к смерти

По словам сердечно-сосудистого хирурга Владимира Хорошева, пациенты с гипертоническими кризами и артериальным давлением, повышающимся до 280, должны быть очень внимательны к здоровью. Они находятся в зоне риска такой болезни как разрыв аневризмы.

Он отметил, что данный недуг «практически всегда» приводит к летальному исходу. При этом формироваться он начинает незаметно и от запуска процесса расслоения до разрыва может пройти всего 1-2 месяца.

Очередной гипертонический криз или человек перенес стресс, выработался кортизол, в этот момент может произойти разрыв аневризмы брюшного отдела аорты. А это практически мгновенная смерть. Владимир Хорошев

Вместе с тем специалист уточнил, что если диагностировать аневризму на начальном этапе, то это буквально может спасти жизнь человеку.