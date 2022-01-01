Врач Мясников раскритиковал эффективность масочного режима в борьбе с омикрон-штаммом COVID-19

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Врач Мясников раскритиковал эффективность масочного режима в борьбе с омикрон-штаммом COVID-19И призвал сменить тактику против новой мутации вируса
Российский врач и телеведущий Александр Мясников заявил о том, что всеобщие ограничения передвижений, изоляция и масочный режим бессильным перед лицом нового штамма COVID-19.
Эксперт призвал поменять информационный фон, а вместе с ним и тактику освещения коронавируса. Причиной тому он назвал омикрон-мутацию инфекции.
Франция тоже бьет все «рекорды» по положительным тестам, но смертность минимальная — 180 человек в день при 200 тыс инфицированных. Реанимации там полупустые <...> Уже сегодня в США сократили вдвое время карантина для лиц с положительными тестами.
Александр Мясников
Напомним, что ранее врач также спрогнозировал примерные сроки начала заболевания омикрон-штаммом COVID-19 в России. Тогда он заявлял, что в нашей стране массовое распространение начнётся после того, как волна штамма пойдёт на спад в Европе.
Источник: Lenta.ru