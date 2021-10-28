Врач напомнил о второй смертельно опасной в России пандемии

Так, по словам врача, помимо пандемии коронавируса в России есть и другая. Речь в данном случае о сердечно-сосудистых болезнях, которые, по данным Фомина, являются причиной порядка 50% смертей в стране.

“По моему мнению, у нас 50 процентов смертности — из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Это вторая пандемия, о которой мало кто кричит. В некоторых странах этот показатель значительно ниже. Нам необходимо изменить это”, — отметил врач в рамках интервью.

Повлиять на эту статистику можно путем изменения образа жизни россиян. В частности, врач призвал выделять от 45 до 90 минут ежедневно на активную ходьбу.