Врач научил определять заболевания по походке

Опытные врачи могут определять некоторые заболевания пациента по его походке. Об этом рассказал известный телеведущий и врач Александр Мясников в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Так называемая перемежающаяся хромота указывает на атеросклероз. Речь идёт о состоянии, когда от боли в ногах человек прихрамывает и периодически останавливается для отдыха. Если вовремя не провести правильного лечения, то данное заболевание сосудов может привести к ампутации.

Шаркающая походка свидетельствует о проблемах с позвоночником и центральной нервной системой. Мелкие шаги являются признаком проблем в коленях или бедрах, а иногда — болезни Паркинсона. Подволакивание одной ноги может говорить об инсульте, а ходьба на полусогнутых ногах — остеоартрите.