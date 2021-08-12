Врач назвал антисептики на 100% эффективными против коронавируса

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Врач назвал антисептики на 100% эффективными против коронавирусаА также назвал отличную практику для полноценной защиты от инфекций
Российский врач-дезинфектолог и директор по качеству компании «Добролов» Николай Дубинин рассказал о том, что антисептики и дезинфектанты являются 100% эффективными против коронавируса и других инфекций.
Так, по словам специалиста, эти средства для обработки общественных мест показали свою 100-процентную эффективность в борьбе с COVID-19.
Пока мытьё рук с мылом нейтрализует вирусы лишь с конечностей, оставляя их на частицах жира рук, санитайзеры уничтожают инфекции полностью, передаёт слова Дубинина издание URA.RU.
Эксперт назвал отличной практикой, когда человек сначала моет руки с мылом, а затем уже обрабатывает их спиртовым санитайзером. Это делает руки полностью чистыми, убивая любые остатки инфекций на поверхности кожи.
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