Врач назвал антисептики на 100% эффективными против коронавируса

Так, по словам специалиста, эти средства для обработки общественных мест показали свою 100-процентную эффективность в борьбе с COVID-19.

Пока мытьё рук с мылом нейтрализует вирусы лишь с конечностей, оставляя их на частицах жира рук, санитайзеры уничтожают инфекции полностью, передаёт слова Дубинина издание URA.RU.

Эксперт назвал отличной практикой, когда человек сначала моет руки с мылом, а затем уже обрабатывает их спиртовым санитайзером. Это делает руки полностью чистыми, убивая любые остатки инфекций на поверхности кожи.

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