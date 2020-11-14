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Врач назвал бесконтактный термометр бесполезным для использования дома
Перечислив устройства, которые более эффективны
Врач общей практики Александр Доленко назвал бесконтактный термометр бесполезным для использования дома.
Об этом врач рассказал изданию “Комсомольская правда”. Так, специалист отметил, что бесконтактные термометры не так точны, как те же стеклянные градусники, в связи с чем не рекомендовал пользоваться подобным устройством в домашних условиях.
”Для бытового, домашнего использования не рекомендую бесконтактные термометры, так как хорошие приборы должны регулярно проверяться и калиброваться. Этот процесс в принципе выполним на дому по инструкции, но иногда вызывает затруднения”, — поделился с kp.ru Доленко.
Врач посоветовал при выборе тремометра для домашнего использования отдать предпочтение контактным стеклянным градусникам с жидким элементом, заменяющим ртуть. Также дома можно пользоваться контактными электроградусниками.