Врач назвал бесконтактный термометр бесполезным для использования дома

Об этом врач рассказал изданию “Комсомольская правда”. Так, специалист отметил, что бесконтактные термометры не так точны, как те же стеклянные градусники, в связи с чем не рекомендовал пользоваться подобным устройством в домашних условиях.

”Для бытового, домашнего использования не рекомендую бесконтактные термометры, так как хорошие приборы должны регулярно проверяться и калиброваться. Этот процесс в принципе выполним на дому по инструкции, но иногда вызывает затруднения”, — поделился с kp.ru Доленко.

Врач посоветовал при выборе тремометра для домашнего использования отдать предпочтение контактным стеклянным градусникам с жидким элементом, заменяющим ртуть. Также дома можно пользоваться контактными электроградусниками.