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Врач назвал безопасную дозу алкоголя

Оказалось, что это не так уж и много
Существует немало версий, какое же количество спиртного не вредит здоровью человека. Внести ясность в этот вопрос решил врач-нарколог Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Шамиль Абдрашитов.
Врач назвал безопасную дозу алкоголя

По его словам, как минимум ВОЗ считает любое количество алкоголя вредным для здоровья. Также он отметил, что доступность горячительных напитков вкупе с небольшим количеством информации о его вреде вызывает среди людей ложную веру в относительную безопасности данных напитков.

Но в то же время существует условная «норма» для взрослых людей, которая приносит наименьший вред и считается безопасной, пишет Прайм со ссылкой на врача. Россиянам эксперт рекомендовал ограничиться употреблением двух стандартных порций по 10 грамм чистого алкоголя в день.

Для сравнения, один бокал вина (140 мл) содержит в себе около 13 г чистого спирта. При этом одна рюмка водки (40 мл) — 12,5 г.