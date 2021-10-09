Врач назвал безопасную дозу алкоголя

По его словам, как минимум ВОЗ считает любое количество алкоголя вредным для здоровья. Также он отметил, что доступность горячительных напитков вкупе с небольшим количеством информации о его вреде вызывает среди людей ложную веру в относительную безопасности данных напитков.

Но в то же время существует условная «норма» для взрослых людей, которая приносит наименьший вред и считается безопасной, пишет Прайм со ссылкой на врача. Россиянам эксперт рекомендовал ограничиться употреблением двух стандартных порций по 10 грамм чистого алкоголя в день.

Для сравнения, один бокал вина (140 мл) содержит в себе около 13 г чистого спирта. При этом одна рюмка водки (40 мл) — 12,5 г.