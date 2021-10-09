Врач назвал безопасную дозу алкоголя

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Врач назвал безопасную дозу алкоголяОказалось, что это не так уж и много
Существует немало версий, какое же количество спиртного не вредит здоровью человека. Внести ясность в этот вопрос решил врач-нарколог Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Шамиль Абдрашитов.
По его словам, как минимум ВОЗ считает любое количество алкоголя вредным для здоровья. Также он отметил, что доступность горячительных напитков вкупе с небольшим количеством информации о его вреде вызывает среди людей ложную веру в относительную безопасности данных напитков.
Но в то же время существует условная «норма» для взрослых людей, которая приносит наименьший вред и считается безопасной, пишет Прайм со ссылкой на врача. Россиянам эксперт рекомендовал ограничиться употреблением двух стандартных порций по 10 грамм чистого алкоголя в день.
Для сравнения, один бокал вина (140 мл) содержит в себе около 13 г чистого спирта. При этом одна рюмка водки (40 мл) — 12,5 г.