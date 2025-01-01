Врач назвал безопасный способ справиться с похмельем

По словам специалиста, популярные «антипохмельные» напитки малоэффективны. Они часто содержат лишь сахар, красители и ароматизаторы, которые маскируют симптомы, но не устраняют причину — токсины, образующиеся при распаде алкоголя. В некоторых случаях такие напитки могут усилить обезвоживание и раздражение желудка.

Народные методы также могут быть опасны. Например, употребление сырых яиц, якобы способных «связывать» алкоголь, не только бесполезно, но и рискованно. Сырые яйца могут быть источником сальмонеллы, что особенно опасно для людей с ослабленным иммунитетом.

Кутушов советует использовать энтеросорбенты — активированный уголь, диоксид кремния или другие препараты, которые связывают токсины в кишечнике и помогают вывести их из организма. Принимать их нужно после застолья, когда начинается переработка алкоголя.

Для борьбы с обезвоживанием важно пить много воды, травяных чаев или растворов для регидратации, содержащих электролиты. Легкая диета с овощными бульонами и кисломолочными продуктами поможет организму восстановиться.

Если сильная головная боль мешает, можно принять анальгетики, но следует избегать препаратов с парацетамолом, так как он может негативно повлиять на печень в сочетании с алкоголем.

Специалист предупреждает, что в большинстве случаев похмелье проходит за сутки, но при сильной рвоте или потере сознания нужно немедленно обратиться за медицинской помощью.

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