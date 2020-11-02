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Врач назвал болезни, для которых характерны холодные руки
От гормональных отклонений до диабета
В холодное время года холодные руки могут считаться физиологической нормой, однако если такое явление случается даже летом и в теплом помещении - это может намекать на определенные болезни. О том, для каких болезней характерны холодные руки, рассказал флеболог и сосудистый хирург Кярам Азатян.
По словам специалиста, холодные руки могут быть симптомами болезней щитовидной железы и других гормональных отклонений. Кроме того, таким образом может проявляться сахарный диабет, атеросклероз и низкое артериальное давление. Помимо прочего холодные руки встречаются и при болезни Рейно, для которого характерно нарушение кровоснабжения стоп и кистей рук.
Азатян посоветовал людям с этой проблемой избавиться от вредных привычек, заниматься спортом, а также действовать в соответствии с рекомендациями врачей. Он также напомнил, что благодаря плановым визитам к врачам общей практики можно уменьшить вероятность появления запущенных состояний.