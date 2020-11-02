Врач назвал болезни, для которых характерны холодные руки

По словам специалиста, холодные руки могут быть симптомами болезней щитовидной железы и других гормональных отклонений. Кроме того, таким образом может проявляться сахарный диабет, атеросклероз и низкое артериальное давление. Помимо прочего холодные руки встречаются и при болезни Рейно, для которого характерно нарушение кровоснабжения стоп и кистей рук.

Азатян посоветовал людям с этой проблемой избавиться от вредных привычек, заниматься спортом, а также действовать в соответствии с рекомендациями врачей. Он также напомнил, что благодаря плановым визитам к врачам общей практики можно уменьшить вероятность появления запущенных состояний.