Врач назвал болезни, которыми можно заразиться во время купания в водоемах

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Врач назвал болезни, которыми можно заразиться во время купания в водоемахОт гепатита А до брюшного тифа
Врач Владислав Жемчугов перечислил россиянам болезни, которые можно подхватить во время купания в водоемах.
Об этом, ссылаясь на слова специалиста по особо опасным инфекциям, сообщило издание RT. Так, согласно опубликованным данным, в водоемах могут находиться бактерии, попадающие в воду из сливов канализаций.
“Вполне вероятно, что туда попадают канализационные стоки, а это вся группа желудочно-кишечных инфекций, передающихся фекально-оральным путем”, — поделился врач, отметив, что плавая в водоеме можно также подхватить дизентерию, брюшной тиф, а также гепатит А.
Специалист предупредил россиян, что во время плавания в непроверенных местах может произойти попадание в организм различных паразитов, что, в свою очередь, чревато возникновением инфекционного токсокароза, провоцируемого личинками круглого червя и глистными инвазиями.