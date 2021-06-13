Врач назвал болезни, которыми можно заразиться во время купания в водоемах

Об этом, ссылаясь на слова специалиста по особо опасным инфекциям, сообщило издание RT. Так, согласно опубликованным данным, в водоемах могут находиться бактерии, попадающие в воду из сливов канализаций.

“Вполне вероятно, что туда попадают канализационные стоки, а это вся группа желудочно-кишечных инфекций, передающихся фекально-оральным путем”, — поделился врач, отметив, что плавая в водоеме можно также подхватить дизентерию, брюшной тиф, а также гепатит А.

Специалист предупредил россиян, что во время плавания в непроверенных местах может произойти попадание в организм различных паразитов, что, в свою очередь, чревато возникновением инфекционного токсокароза, провоцируемого личинками круглого червя и глистными инвазиями.