Врач назвал быстрый способ избавиться от похмелья

Но что делать, если похмелье всё же есть и от него хочется избавиться в кратчайшие сроки? В таком случае может быть полезен совет, данный психиатром-наркологом и психотерапевтом Евгением Бучацким.

По словам специалиста, необходимо обратиться к врачу. Связано это с тем, что в таких случаях может потребоваться оказание медицинской помощи вплоть до массивной инфузионной терапии и стабилизации работы внутренних органов. Именно они страдают при длительном приеме алкоголя.

Также врач рассказал, что человеку стоит насторожиться при появлении ряда определенных симптомов. К таковым он отнёс нарушение аппетита, тремор конечностей, усиленное сердцебиение, панические атаки, тревожное состояние и повышенную потливость.

При этом Бучацкий напомнил, что на физическом уровне похмелье может проявляться от одного до пяти-семи дней. В то же время на психоэмоциональном оно может длиться до 21–30 дней.