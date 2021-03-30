Наука и технологии
Сегодня в 08:29
Врач назвал частоту употребления спиртного, считающуюся алкоголизмом
Оказалось, что речь идёт далеко не о каждодневном «выпивании»
Российский врач психиатр-нарколог Ивери Кизицкий рассказал о том, какая частота употребления спиртных напитков может считаться признаком алкоголизма. Оказалось, что для получения не самого приятного статуса «алкоголик» нужно не так уж и много.
Так, употребляя горячительные напитки чаще, чем раз в две недели в любом количестве, человек, в глазах врачей, становится больным алкоголизмом, передаёт слова специалиста Lenta.ru. При этом есть люди, которые страдают этим недугом без каких-либо последствий, уточнил Кизицкий.
Они существуют так более 20 лет, при этом настолько адаптировались, что вредят только внутренним органам, но здоровье их так велико, что его хватает и на работу, и чтобы чувствовать себя хорошо, не происходит нарушений административного и уголовного кодексов. Иври Кизицкий
Врач подметил, что после каждого приёма алкоголя, качество жизни человека заметно снижается.