Врач назвал частоту употребления спиртного, считающуюся алкоголизмом

Так, употребляя горячительные напитки чаще, чем раз в две недели в любом количестве, человек, в глазах врачей, становится больным алкоголизмом, передаёт слова специалиста Lenta.ru. При этом есть люди, которые страдают этим недугом без каких-либо последствий, уточнил Кизицкий.

Они существуют так более 20 лет, при этом настолько адаптировались, что вредят только внутренним органам, но здоровье их так велико, что его хватает и на работу, и чтобы чувствовать себя хорошо, не происходит нарушений административного и уголовного кодексов. Иври Кизицкий

Врач подметил, что после каждого приёма алкоголя, качество жизни человека заметно снижается.