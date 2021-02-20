Врач назвал дозу водки, которая минимально вредит здоровью

”Доза алкоголя — водки — небольшая, 30 миллилитров — стандартная доза, которая наносит наименьший вред для здоровья. И выпивать за вечер можно не более четырех таких доз”, - поделился специалист.

Врач также предупредил, что потребление водки непосредственно перед выходом на мороз - опасное для здоровья занятие. Так, алкоголь начнет расширять сосуды, а не согревать тело. Таким образом человеку действительно может показаться, что ему тепло, однако закончится это может потерей контроля над своими действиями, обморожениями, вплоть до летального исхода ввиду переохлаждения.

Специалист отметил, что при желании согреться алкоголем на улице лучше всего отдавать предпочтение глинтвейну. Преимущество этого напитка заключается в его небольших дозах алкоголя, а также наличии специй и фруктов в составе.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.