Врач назвал фрукт, который чаще остальных стоит кушать зимой

По словам специалиста, свежие фрукты необходимо кушать в течение всего года. Как минимум потому, что их употребление снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляет иммунитет и предотвращает возможные сбои в работе эндокринной и пищеварительной систем.

Если же говорить именно о зиме, то в этот период стоит чаще кушать сезонные фрукты. В первую очередь это касается мандаринов. Но не стоит забывать о правиле «разноцветной тарелки». Это когда в рационе должны присутствовать продукты разных цветов.

Напомним, что ранее врач-диетолог Андрей Золотарёв назвал «самый страшный продукт» зимой. Им оказался горячий чай с мёдом.