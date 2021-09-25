Наука и технологии
Сегодня в 16:23
1 мин.

Врач назвал группу крови, носители которой не болеют коронавирусом

Чем болеют тоже отметил
Знаменитый медик и телеведущий Александр Мясников в эфире канала «Россия 1» рассказал о влиянии группы крови на развитие заболеваний.
Врач назвал группу крови, носители которой не болеют коронавирусом

По его словам, обладатели первой группы крови практически не болеют коронавирусом, зато те, кто имеет вторую группу, имеют все шансы заразиться COVID-19. К тому же, по словам Мясникова, существует группа людей, у которых очень много рецепторов, воспринимающих коронавирус. Организм таких пациентов ничем не защищён от этого вируса.

Также эксперт рассказал, что обладатели первой группы крови чаще заболевают язвой желудка, у кого вторая – раком желудка, а кто имеет третью и четвёртую группы, чаще заболевают раком поджелудочной железы.

Но всё же, по словам Мясникова, продолжительность и качество жизни зависят от вредных привычек, этот фактор важен до 80 лет, а потом своё берёт генетика.