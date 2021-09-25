Врач назвал группу крови, носители которой не болеют коронавирусом

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Врач назвал группу крови, носители которой не болеют коронавирусомЧем болеют тоже отметил
Знаменитый медик и телеведущий Александр Мясников в эфире канала «Россия 1» рассказал о влиянии группы крови на развитие заболеваний.
По его словам, обладатели первой группы крови практически не болеют коронавирусом, зато те, кто имеет вторую группу, имеют все шансы заразиться COVID-19. К тому же, по словам Мясникова, существует группа людей, у которых очень много рецепторов, воспринимающих коронавирус. Организм таких пациентов ничем не защищён от этого вируса.
Также эксперт рассказал, что обладатели первой группы крови чаще заболевают язвой желудка, у кого вторая – раком желудка, а кто имеет третью и четвёртую группы, чаще заболевают раком поджелудочной железы.
Но всё же, по словам Мясникова, продолжительность и качество жизни зависят от вредных привычек, этот фактор важен до 80 лет, а потом своё берёт генетика.