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Врач назвал источник новых штаммов коронавируса

Это люди с иммунодефицитом
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что люди, больные иммунодефицитом, являются «инкубаторами новых вирусов».
Врач назвал источник новых штаммов коронавируса

Речь идёт в первую очередь о появлении новых штаммов коронавируса. По словам Мясникова, в организме таких людей вирус мутирует быстрее, чем в естественных условиях. И прививать пациентов с иммунодефицитом необходимо не только тремя дозами, но и в большем количестве из-за сравнительно низкой эффективности вакцины в таких случаях.

Также врач подчеркнул, что именно таким образом возник омикрон-штамм.

«Если в норме мутация коронавируса может занять годы, то внутри больного с иммунодефицитом... В Кембридже был пациент с лимфомой, у него там нашли сотни мутаций. Около десяти лет потребовалось бы природе. Это инкубаторы новых вирусов. И омикрон так возник. И следующие вирусы будут среди больных с иммунодефицитом, которые заразятся», — предупредил специалист.

Источник: РИА Новости
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