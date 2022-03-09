Врач назвал категории людей, которым нельзя лечить стресс с помощью спорта

По словам Авакяна, заниматься силовыми видами старта нельзя людям с варикозным расширением вен. Не рекомендуется нагрузка больше 5 кг. В противном случае у людей с варикозной болезнью происходит повышение венозного давления на органы брюшной полости. Врач отметил, что в животе находится нижняя полая вена, куда впадают все вены ног. В таком случае повышение давления усиливает развитие и без того неприятного заболевания.

Врач посоветовал работать с собственным весом либо заниматься кардионагрузками. Это могут быть велосипед, бег либо плавание.

Авакян предупредил и тех, кто уже переболел коронавирусом. «Если человек переболел COVID-19, мы прекрасно знаем, что при постковидном синдроме очень у многих наблюдается тромбоз вен, особенно у пациентов, которые лечились дома и никакую антикоагулянтную терапию им не назначали. В этом случае стоит сначала обратиться к врачу, выполнить УЗИ вен, и уже затем при отсутствии противопоказаний можно начинать заниматься спортом», — рассказал врач.

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