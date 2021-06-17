Врач назвал максимальный срок загара без вреда для здоровья

По словам специалиста, бывать на солнце, в целом, полезное занятие, поскольку таким образом организм восполняет витамин D. В то же время, долгое пребывание может, напротив, негативно отразиться на здоровье. В этой связи следует помнить о максимальной срока загара.

“Для того чтобы укрепить здоровье солнечными ваннами, взрослому человеку достаточно 15–20 минут в день, а начинать следует с 5 минут. Если вы отдыхаете на море, то обязательно остальное время проводите под тентом”, — предупредил россиян Тяжельников.

Кроме того, для загара лучше не выбирать самые жаркие часы, а ограничиться утренним и вечерним временем.

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