Врач назвал напитки для защиты от простуды

По словам Арзамасцева, в первую очередь нужно включить в рацион цитрусовые соки в силу содержащегося в них в большом количестве витамина С. Можно делать микс, к примеру, из апельсина с киви. Также в сезон простуд и различных ОРВИ нужно пить чай с добавками, например, с лимоном и мёдом, которые хорошо справляются с патогенами. К этому относится и употребление отвара из шиповника.

Эксперт отметил, что важно делать морсы из ягод, в них тоже содержится много витамина С и другие полезные вещества. Заморозка ягод должна быт шоковой, а температура приготовления напитка не должна превышать 60 градусов.