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Врач назвал напитки, которые опасно пить на голодный желудок
А также рассказал, кому можно кофе с молоком
В сети появилась информация о том, какие напитки опасно пить на голодный желудок. Полезным советом поделился доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.
По словам специалиста, по утрам можно пить воду. Остальные напитки подойдут уже не всем. Так некоторые из них могут раздражать желудок или приводить к резкому подъему уровня сахара в крови, что также нехорошо.
Например, кисломолочные напитки, в момент соприкосновения с воспалённой слизистой оболочкой желудка, могут вызывать различные болевые ощущения, передаёт слова врача радио Sputnik. Но как только человек позавтракает, орган становится заметно более защищённым.
Если же желудок здоровый, то можно пить с самого утра зелёный чай с молоком. Иногда допускается кофе с молоком.