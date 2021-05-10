Врач назвал напитки, которые опасно пить на голодный желудок

По словам специалиста, по утрам можно пить воду. Остальные напитки подойдут уже не всем. Так некоторые из них могут раздражать желудок или приводить к резкому подъему уровня сахара в крови, что также нехорошо.

Например, кисломолочные напитки, в момент соприкосновения с воспалённой слизистой оболочкой желудка, могут вызывать различные болевые ощущения, передаёт слова врача радио Sputnik. Но как только человек позавтракает, орган становится заметно более защищённым.

Если же желудок здоровый, то можно пить с самого утра зелёный чай с молоком. Иногда допускается кофе с молоком.