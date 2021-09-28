Врач назвал недорогую, но полезную рыбу

Врач напомнил, что рыба имеет в своем составе незаменимые аминокислоты, витамины и микроэлементы. Кроме того, данный продукт может выступать в качестве профилактики болезней сердечено-сосудистой системы, пищеварения и нервной системы. Диетолог считает, что рыбу необходимо употреблять 3-4 раза в неделю.

“Рыба является полноценной альтернативой мясу, особенно если вы будете потреблять рыбу разных видов. Действует правило трех "С" – сельдь, скумбрия и сардины. Это недорогие, распространенные и полезные сорта рыбы, которые всегда есть в продаже и доступны для любого кошелька”, – рассказал Бобровский.

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