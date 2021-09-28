Врач назвал недорогую, но полезную рыбу

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Врач назвал недорогую, но полезную рыбуСельдь, скумбрия и сардины
Врач-диетолог Андрей Бобровский, в рамках интервью радио Sputnik, рассказал о пользе рыбы для здоровья. Помимо прочего он перечислил три вида недорогих, но в то же время оказывающих положительное влияние на организм рыбы.
Врач напомнил, что рыба имеет в своем составе незаменимые аминокислоты, витамины и микроэлементы. Кроме того, данный продукт может выступать в качестве профилактики болезней сердечено-сосудистой системы, пищеварения и нервной системы. Диетолог считает, что рыбу необходимо употреблять 3-4 раза в неделю.
“Рыба является полноценной альтернативой мясу, особенно если вы будете потреблять рыбу разных видов. Действует правило трех "С" – сельдь, скумбрия и сардины. Это недорогие, распространенные и полезные сорта рыбы, которые всегда есть в продаже и доступны для любого кошелька”, – рассказал Бобровский.
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