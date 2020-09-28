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Врач назвал нетипичные проявления инсульта
От слабости в кисти до покалывания в области щек
Доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медицинского университета Рустем Гайфутдинов поделился с россиянами информацией о нетипичных проявлениях инсульта.
Предвестниками скорого инсульта можно назвать такие симптомы, как высокое давление, сбои двигательного аппарата, а также онемение лица. В то же время, помимо известных проявлений болезни, в числе которых асимметрия лица или невнятная речь, у человека могут возникнуть и симптомы микроинсультов. К ним можно отнести онемение или же покалывание в области языка, щеки, языка. Кроме того, у человека может отслеживаться слабость кисти, нарушение координации, а также потеря сознания или двоение в глазах.
Если эти приходящие симптомы сохранялись в течение 15–30 минут, а затем исчезли, не стоит думать, что это не повторится. Необходимо пройти обследование.
Врач отметил, что при вышеперечисленных симптомах настоящий инсульт может случиться уже в течение года.