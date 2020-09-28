Врач назвал нетипичные проявления инсульта

Предвестниками скорого инсульта можно назвать такие симптомы, как высокое давление, сбои двигательного аппарата, а также онемение лица. В то же время, помимо известных проявлений болезни, в числе которых асимметрия лица или невнятная речь, у человека могут возникнуть и симптомы микроинсультов. К ним можно отнести онемение или же покалывание в области языка, щеки, языка. Кроме того, у человека может отслеживаться слабость кисти, нарушение координации, а также потеря сознания или двоение в глазах.