Врач назвал «объективные» причины ненависти россиян к своей работе

Врач назвал «объективные» причины ненависти россиян к своей работеИ дал совет, что делать, если работа не радует из-за коллектива и начальства
По словам специалиста, в последнее время в стране заметно вырос уровень эксплуатации. Например, очень часто работодатели стали урезать обеденные перерывы, в то же время усиливая контроль или вовсе устанавливая камеры для наблюдения за сотрудниками, пишет НСН.
Эти и прочие схожие недружественные меры со стороны начальства вызывают один лишь и негатив и в целом являются «объективными» причинами для ненависти к работе.
Люди видят, что размер эксплуатации увеличивается, им не дают буквально вздохнуть, конечно, им это не нравится, они не удовлетворены. Эти недружественные меры со стороны работодателя не способствуют ничему хорошему, в такой фирме будет постоянная текучка.
Специалист отметил, что настоящий профессионал не должен мириться с недостойным поведением работодателя и коллег. Связано это с тем, что он без труда найдёт новую работу. Потраченные же нервы вряд ли кто-то сможет вернуть.