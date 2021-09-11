Врач назвал «объективные» причины ненависти россиян к своей работе

По словам специалиста, в последнее время в стране заметно вырос уровень эксплуатации. Например, очень часто работодатели стали урезать обеденные перерывы, в то же время усиливая контроль или вовсе устанавливая камеры для наблюдения за сотрудниками, пишет НСН.

Эти и прочие схожие недружественные меры со стороны начальства вызывают один лишь и негатив и в целом являются «объективными» причинами для ненависти к работе.