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Врач назвал «объективные» причины ненависти россиян к своей работе

И дал совет, что делать, если работа не радует из-за коллектива и начальства
На фоне пандемии и ухода на удалёнку многие начали чаще прежнего жаловаться на раздражение, вызываемое их работой. Врач-психолог Алексей Рощин решил рассказать, с чем может быть связана ненависть россиян к этой самой работе.
Врач назвал «объективные» причины ненависти россиян к своей работе

По словам специалиста, в последнее время в стране заметно вырос уровень эксплуатации. Например, очень часто работодатели стали урезать обеденные перерывы, в то же время усиливая контроль или вовсе устанавливая камеры для наблюдения за сотрудниками, пишет НСН.

Эти и прочие схожие недружественные меры со стороны начальства вызывают один лишь и негатив и в целом являются «объективными» причинами для ненависти к работе.

Люди видят, что размер эксплуатации увеличивается, им не дают буквально вздохнуть, конечно, им это не нравится, они не удовлетворены. Эти недружественные меры со стороны работодателя не способствуют ничему хорошему, в такой фирме будет постоянная текучка.

Алексей Рощин
Психолог

Специалист отметил, что настоящий профессионал не должен мириться с недостойным поведением работодателя и коллег. Связано это с тем, что он без труда найдёт новую работу. Потраченные же нервы вряд ли кто-то сможет вернуть.