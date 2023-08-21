Врач назвал очевидный симптом, который может говорить о раке у женщин

Длительные и обильные менструации, называемые меноррагией, могут быть проблемой для женщин. Это включает в себя менструации, которые длительностью более семи дней, или слишком обильные, когда прокладка наполняется за час или два. Врач акушер-гинеколог Мария Селихова объясняет, что такие менструации могут быть вызваны злокачественными образованиями, включая рак эндометрия или шейки матки.

Меноррагия представляет опасность для женщин, так как она может привести к снижению качества жизни и развитию анемии. Эта проблема может быть признаком различных заболеваний, таких как гиперплазия, эндометрия, рак матки, кисты яичников и другие. Группа риска включает в себя женщин всех возрастов, но особенно уязвимыми являются те, у кого есть синдром поликистозных яичников, эндометриоз или миома матки, а также женщины с избыточным весом, инсулинорезистентностью или сахарным диабетом II типа.

Для диагностики и лечения меноррагии используются различные методы, включая УЗИ органов малого таза, пайпель-биопсию, эндометрия и оценку гормонального фона. Лечение может включать в себя кровоостанавливающую терапию и другие процедуры, которые помогут улучшить состояние пациента и выявить возможные проблемы с женскими органами.