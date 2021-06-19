Врач назвал опасные болезни, которые можно выявить по глазам

По словам врача, по глазам можно многое понять о состоянии организма. В частности, запавшие глаза могут намекать на обезвоживание, а желтый цвет — на гепатит А. Помимо прочего при наличии приспущенного или незакрывающегося века имеют место быть проблемы с черепными нервами.

Еще одним симптомом, на который стоит обратить внимание, является образование колец меди на глазу. Мясников отметил, что таким образом может проявляться болезнь Вильсона-Коновалова.

“Это обычно подростки. Во-первых, у них появляются психозы, они становятся эмоционально нестабильными, грубыми, агрессивными, плохо учатся”, — поделился врач.

Помимо прочего наличие необычного пятна в глазу является характерным для меланомы — рака кожи — проявлением.