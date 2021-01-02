Врач назвал опасный способ избавиться от похмелья

Пиво в качестве средства для избавления от похмелья чревато длительным запоем. Помимо прочего, людям, имеющим проблемы с желудочно-кишечным трактом, врач посоветовал отказаться от употребления кофе и молока.

По мнению Казанцева, улучшить состояние при похмелье можно путем принятия контрастного душа. Также помочь в этом может минералка и высокобелковая пища, к примеру, омлет. ”Обязательно необходимо принимать минералочку, чтобы выводить ph крови в сторону ощелачивания, так как с утра вы проснулись с запахом перегара”, — поделился Алексей Казанцев.

Ускорить детоксикацию можно употребив препараты с янтарной или лимонной кислотой. Избавить от похмелья могут неспешные прогулки.

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