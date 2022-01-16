Врач назвал опасными гематомы или синяки на теле, появившиеся без причины

По словам специалиста, в случае с переболевшими коронавирусом, подобное может происходить из-за лечения повышенной свертываемости крови, связанной с повреждением сосудов. Но даже в таком случае стоит обратиться к лечащему врачу.

При этом Трахтман отметил, что в целом появление синяков, которые нельзя объяснить ударом или травмой, может указывать на наличие серьёзных заболеваний. В том числе и рака крови. Поэтому если вы столкнулись с чем-то подобным, стоит проконсультироваться со своим врачом.

Напомним, что ранее стало известно об особенном гене, наличие которого представляет для человека наибольшую опасность из-за увеличенного риска тяжёлой формы COVID-19.