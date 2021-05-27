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Врач назвал определяемый при приёме пищи признак рака
Если заметили его — лучше обратиться к специалисту
Российский врач Александр Мясников назвал такой вид рака, который можно самолично определить во время приёма пищи. Он имеет один характерный симптом, на который явно стоит обратить внимание.
Так, если у человека есть стойкое ощущение того, что что-то мешает ему глотать, то это может быть признаком рака пищевода, сообщает РИА Новости. Если это так, то стоит поторопиться и обратиться к врачу — симптом очень быстро прогрессирует и больной сталкивается с трудностями при проглатывании жидкости.
Правда, Мясников всё же отметил, что не обязательно каждый случай дисфагии (так называется симптом) говорит о наличии онкологического заболевания. Сложность с проглатыванием еды может быть просто связана с механическим затруднением прохождения по пищеводу.