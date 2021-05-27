Врач назвал определяемый при приёме пищи признак рака

Так, если у человека есть стойкое ощущение того, что что-то мешает ему глотать, то это может быть признаком рака пищевода, сообщает РИА Новости. Если это так, то стоит поторопиться и обратиться к врачу — симптом очень быстро прогрессирует и больной сталкивается с трудностями при проглатывании жидкости.

Правда, Мясников всё же отметил, что не обязательно каждый случай дисфагии (так называется симптом) говорит о наличии онкологического заболевания. Сложность с проглатыванием еды может быть просто связана с механическим затруднением прохождения по пищеводу.