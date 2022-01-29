Врач назвал орехи одним из способов укрепить иммунитет при COVID-19

По словам эксперта, существует ряд продуктов, которые укрепляют иммунитет и борются с воспалительными процессами в организме, снижая C-реактивный белок. Самыми эффективными в этом отношении являются орехи.

К тому же орехи снижают «плохой» холестерин и являются профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом Мясников отметил, что лучшая защита от коронавируса — вакцинация. «Если вы скажете, а что бы мне съесть, чтобы не заболеть COVID-19 или быстро восстановиться, ответ будет: в том числе и орехи», — подчеркнул врач.

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