Врач назвал ошибки россиян при ношении масок, повышающие риск заразиться COVID-19

К неправильным действиям, которые лишь увеличивают риски инфицирования коронавирусом, врач отнес носку маски на подбородке. Врач напомнил, что маска должна закрывать рот и нос. Кроме того, одну маску можно носить всего несколько часов, в то время как россияне делают это неделями. Зайцев раскритиковал подход, при котором маска надевается лишь для того, чтобы не получить штраф, а не в качестве профилактики коронавируса.

Помимо прочего врач напомнил о важности частой гигиены рук. Особенно важно обрабатывать руки санитайзером в магазинах, торговых центрах и других общественных местах. Зайцев порекомендовал не прикасаться к лицу, носу или глазам грязными руками. Не стоит забывать и о социальной дистанции.