Врач назвал ожирение новой пандемией

Специалист отметил, что от ожирения и лишнего веса люди умирают даже чаще, чем от коронавирусной инфекции. Также Мясников перечислил болезни, из-за которых человек может набирать вес. В этот список попали онкологические заболевания, сахарный диабет, инфаркт и инсульт. Врач также поделился, что порядка 47% населения имеют лишние жировые отложения, тогда как ожирение встречается у каждого десятого.

“COVID-19 поставил весь мир на колени, а потом в коленно-локтевое положение, а на самом деле, если там полтора-два миллиона смертей в год, то от болезней, связанных с ожирением, на Земле умирают десятки миллионов людей”, — высказался Мясников в эфире «Россия-1».