Врач назвал первые «звоночки» рассеянного склероза

Рассеянный склероз (РС) может проявляться различными признаками, включая проблемы со зрением, головокружение и ослабление мышц рук и ног. Врач-невролог Диана Андреева из «СМ-Клиники» поделилась этой информацией в честь Общероссийского дня борьбы с рассеянным склерозом.

Она объяснила, что РС — это хроническое аутоиммунное заболевание, которое характеризуется воспалением тканей центральной нервной системы (ЦНС) из-за аутоиммунных процессов. Название «рассеянный склероз» происходит от того, что очаги воспаления могут распространяться по всей ЦНС.

Поражение нервных стволов ведёт к серьёзным проблемам со здоровьем, таким как парезы, параличи, нарушения функций тазовых органов, снижение зрения, боли и ослабление мышц. К сожалению, это заболевание неизлечимо.

Андреева указала на несколько первых признаков РС, таких как нарушения зрения (размытость, появление слепых пятен), головокружение, неустойчивость при ходьбе, онемение в разных частях тела, ослабление мышц рук и ног, проблемы с мочеиспусканием и эпилептические припадки. Для постановки диагноза проводятся МРТ головного или спинного мозга с контрастированием, а также анализ спинномозговой жидкости.

Важно заметить, что без своевременного лечения около 50% пациентов через 10 лет начинают испытывать трудности на работе, более 50% имеют проблемы с передвижением через 15 лет, и при продолжительности болезни свыше 20 лет, многие сталкиваются с трудностями в самообслуживании. Однако современная медицина позволяет замедлить прогрессирование заболевания и облегчить его симптомы.