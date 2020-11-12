Врач назвал полезные в зимний период продукты

Так, по словам врача, в этот период полезно есть замороженные или свежие овощи, фрукты и ягоды ввиду их богатого витаминами и антиоксидантами состава. Они положительно сказываются на работе иммунной системы, а также делают организм более устойчивым в период вирусных болезней.

Полезной, по словам врача, является и квашеная капуста, которая может выступать в качестве источника витамина С. Кроме того, она содержит в себе полезные для кишечника бактерии. Помимо прочего специалист порекомендовала употреблять больше белковых продуктов, в числе которых рыба, яйца, мясо и молоко, так как их дефицит может спровоцировать снижение иммунитета.

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