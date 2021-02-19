Врач назвал преимущества и недостатки интервального голодания

Материал об этом опубликовало издание WCIV. Так, специалист сообщил, что интервальное голодание может быть полезным. По его словам, часто такой принцип питания может улучшить ряд показателей, в числе которых уровень сахара и инсулина в крови.

”Во многих случаях обнаруживается, что изменившийся обмен веществ решает проблемы, которые могли мешать сбросить вес”, — отметил врач.

В то же время, иногда интервальное голодание может быть противопоказано. В частности, с осторожностью стоит к нему походить людям с сахарным диабетом. Дело в том, что во время голодания необходим пересмотр дозировки препаратов. Более того, и здоровым людям нужно подходить к периодическому голоданию осознанно, чтобы избежать ситуации дефицита питательных веществ.

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