Врач назвал причины дрожания рук в пожилом возрасте

Дрожание рук у пожилых людей чаще всего связано с гибелью нервных клеток мозга, но иногда можно избавиться от него. Эту информацию поделил врач-гериатр и невролог Валерий Новосёлов.

Тремор рук может быть разной природы: он может проявляться в разных позах, при движении или в состоянии покоя. У здоровых людей он может появляться при сильном эмоциональном возбуждении. Иногда причина трепета рук неизвестна, и говорят о эссенциальном треморе.

Однако существуют конкретные причины дрожания рук, такие, как снижение уровня сахара в крови или приём определённых препаратов, например, антидепрессантов.

У пожилых людей наиболее часто дрожание рук связано с нейродегенеративными заболеваниями, особенно с болезнью Паркинсона. В результате нейродегенерации происходит отмирание нервных клеток, и у пожилых людей может быть повреждено 15% или больше нейронов головного мозга. Это приводит к недостатку некоторых нейромедиаторов, включая дофамин. Снижение выработки дофамина на 20-40% вызывает симптомы болезни Паркинсона, такие как скованность мышц (ригидность) и дрожание рук.

Нейродегенерацию нельзя полностью вылечить, но терапия, направленная на повышение уровня дофамина в мозге, может смягчить тремор или даже полностью избавить от него у пациентов с болезнью Паркинсона. Только врач может назначить такую терапию, поэтому при появлении дрожания рук у пожилых людей важно обратиться к неврологу или гериатру.