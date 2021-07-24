Врач назвал продукты, от которых стоит отказаться при депрессии

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Сегодня в 16:51
Врач назвал продукты, от которых стоит отказаться при депрессииОт стейка до риса
Врач-психиатр Кенъя Миядзима из Японии поделился своим опытом борьбы с депрессией. По его словам, некоторые продукты в этом состоянии могут только усугублять проблему, ввиду чего от них стоит отказаться.
В частности, к таким продуктам можно отнести толстый стейк. По словам специалиста, употребление тяжелой пищи в целом, не лучшая затея при депрессии. Дело в том, что она вредит пищеварению, а тяжесть в животе никак не будет способствовать улучшению психического состояния.
Отказаться стоит и от готовых закусок из магазинов. Врач отметил, что они богаты консервантами и различными вредными добавками, которые вредят кишечнику, повышая тем самым уровень тревожности. Ограничить нужно и белый сахар, рис и хлеб в рационе — они способствуют внезапному снижению уровня сахара в крови. Этот процесс активирует выработку мозгом адреналина, что, в свою очередь, учащает сердцебиение и как следствие делает человека более раздражительным.