Врач назвал продукты, от которых стоит отказаться при депрессии

В частности, к таким продуктам можно отнести толстый стейк. По словам специалиста, употребление тяжелой пищи в целом, не лучшая затея при депрессии. Дело в том, что она вредит пищеварению, а тяжесть в животе никак не будет способствовать улучшению психического состояния.

Отказаться стоит и от готовых закусок из магазинов. Врач отметил, что они богаты консервантами и различными вредными добавками, которые вредят кишечнику, повышая тем самым уровень тревожности. Ограничить нужно и белый сахар, рис и хлеб в рационе — они способствуют внезапному снижению уровня сахара в крови. Этот процесс активирует выработку мозгом адреналина, что, в свою очередь, учащает сердцебиение и как следствие делает человека более раздражительным.