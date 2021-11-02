Врач назвал продукты, улучшающие процесс выработки антител после вакцинации

“Если у человека низкий уровень витамина D, выработка антител после вакцинации будет в несколько раз ниже. Рекордсмен по его содержанию — печень трески. Люди с низким уровнем витамина Е также хуже вырабатывают антитела. Много витамина Е — в масле зародышей пшеницы”, — поделился врач.

В то же время, есть продукты, от которых некоторым людям стоит отказаться во время вакцинации. В частности, страдающим от астмы, атопического дерматита и аллергии необходимо исключить из рациона копчености, шоколад, цитрусовые или выдержанные сыры до прививки. Дело в том, что эти продукты могут сделать ответ иммунитета избыточным.

Нельзя до и после вакцинации пить спиртное, поскольку это помешает организму вырабатывать антитела. Ограничить алкоголь нужно всего за три дня до прививки и спустя 3-5 дней после нее.

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