Врач назвал рыбу, от которой стоит отказаться

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Врач назвал рыбу, от которой стоит отказатьсяРечь о соме из юго-восточной Азии
Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал журналистам телеканала «Звезда» об одной из самых бесполезных рыб.
“Сейчас пошли сомы какие-то, выращенные, из юго-восточной Азии. Какая-то жирная речная рыба, я бы не похвалил. Во-первых, реки очень часто загрязнены продуктами жизнедеятельности людей и продуктами промышленного производства”, — рассказал россиянам врач.
Помимо прочего специалист отметил, что бесполезной является и лососевая рыба, выращенная в искусственных условиях. Речь о форели и семге. Дело в том, что такую рыбу кормят тем же, чем и свиней, в связи с чем в ней формируется не полезный рыбный жир, а обычный. Последний имеет в составе омега-6 жирные кислоты, избыток которых негативно сказывается на здоровье.
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