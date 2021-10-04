Врач назвал рыбу, от которой стоит отказаться

“Сейчас пошли сомы какие-то, выращенные, из юго-восточной Азии. Какая-то жирная речная рыба, я бы не похвалил. Во-первых, реки очень часто загрязнены продуктами жизнедеятельности людей и продуктами промышленного производства”, — рассказал россиянам врач.

Помимо прочего специалист отметил, что бесполезной является и лососевая рыба, выращенная в искусственных условиях. Речь о форели и семге. Дело в том, что такую рыбу кормят тем же, чем и свиней, в связи с чем в ней формируется не полезный рыбный жир, а обычный. Последний имеет в составе омега-6 жирные кислоты, избыток которых негативно сказывается на здоровье.

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