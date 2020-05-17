Врач назвал самое страшное последствие коронавируса

По словам специалиста, вероятность повторного инфицирования зависит от памяти клеток к коронавирусу. Так, иммунитет организма к инфекции зависит от формы протекания болезни. Словом, если болезнь протекала в тяжелой форме, вероятность повторно заразиться куда меньше, чем при легкой. Зайцев также отметил, что коронавирус может способствовать развитию иммунодепрессии, а также провоцировать бронхолегочную инфекцию. Кроме того, COVID-19 может также привести к склонности организма к затяжным болезням дыхательной системы.

Что касается самого страшного последствия болезни, то им, по словам врача, является полиорганная недостаточность. ”Коронавирус может провоцировать острые состояния — состояние острого панкреатита, острой сердечной недостаточности”, — поделился врач.