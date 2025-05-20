Врач назвал самые распространённые травмы среди пользователей электросамокатов

Врач-травматолог Виталий Скакун из центра «Будь Здоров» рассказал, что самая частая травма у людей, катающихся на самокатах, — это перелом лучевой кости, которая соединяет локоть с кистью. По его словам, когда человек падает, он инстинктивно выставляет руки вперёд, чтобы смягчить удар, но это часто приводит к перелому запястья или предплечья. Иногда такие травмы оказываются серьёзными и требуют операции.

Второе по распространённости повреждение — вывих плечевого сустава. Врач объяснил, что из-за неровной дороги с ямами, бордюрами и рельсами падения могут быть резкими и непредсказуемыми, из-за чего плечо выходит из своего обычного положения. Кроме того, довольно часто случаются ушибы и растяжения связок колена и голеностопа, которые могут долго беспокоить, если не лечить их вовремя.

Скакун также обратил внимание на серьёзность травм головы. Он отметил, что многие игнорируют шлемы при катании, хотя даже падение с небольшой высоты на твёрдую поверхность может привести к сотрясению мозга или другим черепно-мозговым травмам. Врач призвал быть осторожнее и не пренебрегать средствами защиты, чтобы избежать неприятных последствий.