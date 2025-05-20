Наука и технологии
Опубликовано 20 мая 2025, 00:07
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Врач назвал самые распространённые травмы среди пользователей электросамокатов

Чаще всего страдает лучевая кость руки
Эксперт рассказал, какие травмы чаще всего получают на электросамокатах
Врач назвал самые распространённые травмы среди пользователей электросамокатов
© Cara Shelton

Врач-травматолог Виталий Скакун из центра «Будь Здоров» рассказал, что самая частая травма у людей, катающихся на самокатах, — это перелом лучевой кости, которая соединяет локоть с кистью. По его словам, когда человек падает, он инстинктивно выставляет руки вперёд, чтобы смягчить удар, но это часто приводит к перелому запястья или предплечья. Иногда такие травмы оказываются серьёзными и требуют операции.

Второе по распространённости повреждение — вывих плечевого сустава. Врач объяснил, что из-за неровной дороги с ямами, бордюрами и рельсами падения могут быть резкими и непредсказуемыми, из-за чего плечо выходит из своего обычного положения. Кроме того, довольно часто случаются ушибы и растяжения связок колена и голеностопа, которые могут долго беспокоить, если не лечить их вовремя.

Скакун также обратил внимание на серьёзность травм головы. Он отметил, что многие игнорируют шлемы при катании, хотя даже падение с небольшой высоты на твёрдую поверхность может привести к сотрясению мозга или другим черепно-мозговым травмам. Врач призвал быть осторожнее и не пренебрегать средствами защиты, чтобы избежать неприятных последствий.