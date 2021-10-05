Врач назвал самый опасный симптом COVID-19

По словам Болибока, на сегодняшний день коронавирус не обязательно проявляется в виде потери обоняния. Так, если еще год назад этот симптом был одним из наиболее распространенных, то сейчас ситуация поменялась.

Сейчас же выявить COVID-19 до анализов можно с помощью прослушивания дыхания. Если в спокойном состоянии человек делает более 20 вдохов в минуту — необходима помощь врача.

“Самое главное, на что надо обращать внимание, – это если человек начинает задыхаться. Если появляется одышка, то это самый опасный симптом. Просто надо помнить, что если человек тяжести не таскает и не нервничает, то частота его дыхания не должна превышать 20 вдохов в минуту. Если человек спокойно сидит, но дышит чаще, значит, что-то не в порядке с его легкими. Это говорит о том, что надо срочно обращаться к врачу”, – предупредил специалист.