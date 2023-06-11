Врач назвал серьёзные инфекции, которыми грозит купание в водоёмах

Купание в озёрах может представлять риск заражения опасными инфекционными заболеваниями, такими как гепатит А, холера, брюшной тиф и паратифы А и Б. Об этом сообщил Михаил Лебедев, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики, CMD, Роспотребнадзора.

Вирусный гепатит А, известный как болезнь Боткина, может передаваться через воду и сопровождаться тяжёлыми симптомами и поражением печени. Это заболевание встречается повсеместно, особенно в жарких странах и регионах с низкими стандартами гигиены. Однако существует эффективная мера защиты — вакцинация против гепатита А.

Холера является наиболее опасным кишечным заболеванием, передающимся через воду. Вспышки этого заболевания до сих пор происходят, особенно в жарких климатических условиях. Профилактикой холеры также служит вакцинация. Кроме того, через воду могут передаваться опасные заболевания, такие как брюшной тиф и паратифы А и Б.

Лебедев подчёркивает, что безопасно купаться можно только на специально оборудованных пляжах. Не стоит игнорировать предупреждения о запрете купания, которые установлены около некоторых водоёмов.

Если после купания появляются симптомы заболевания, такие как повышение температуры, кожная сыпь или общее недомогание, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Важно не самолечиться по советам друзей или информации из интернета.