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Врач назвал симптомы тяжелой формы коронавируса
К лихорадке и кашлю добавилась одышка
Издание RT взяло интервью у главврача городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко, в ходе которого он назвал симптомы тяжелой формы коронавируса. Так, по его словам, тяжелая форма пневмонии нового типа сопровождается кашлем, лихорадкой, а также более опасным проявлением - одышкой.
Врач отметил, что одышка, в данном случае, провоцируется уменьшением напряжения кислорода в артериальной крови.”Это происходит потому, что очень большой объем легочной ткани включается в вирусное поражение и она перестает выполнять свою основную функцию — перенос кислорода извне в кровь”, — рассказал врач в интервью изданию.
Проценко также поделился, что в основном клиническая картина зараженных Covid-2019 идентична, однако есть и те, у кого высокая температура спадает после употребления парацетамола или же и вовсе пропадает без дополнительной стимуляции.