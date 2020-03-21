Врач назвал симптомы тяжелой формы коронавируса

Врач отметил, что одышка, в данном случае, провоцируется уменьшением напряжения кислорода в артериальной крови.”Это происходит потому, что очень большой объем легочной ткани включается в вирусное поражение и она перестает выполнять свою основную функцию — перенос кислорода извне в кровь”, — рассказал врач в интервью изданию.

Проценко также поделился, что в основном клиническая картина зараженных Covid-2019 идентична, однако есть и те, у кого высокая температура спадает после употребления парацетамола или же и вовсе пропадает без дополнительной стимуляции.