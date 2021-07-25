Врач назвал смертельно опасную болезнь при беременности

Речь об отеке ног и варикозе, которые чреваты тромбозом и смертью. Специалист отметил, что первые признаки этой болезни начинают фиксироваться именно во время беременности. Начинается все с сосудистых звездочек или сеточек, а впоследствии приводит к небольшим отекам, которые становятся с течением времени более заметными.

“Это опасно. Возникает варикозная болезнь, возникает хроническая венная недостаточность, тромбоз. Это уже крайне опасно. В любой момент может обломиться кончик тромба и тогда уже смерть”, — предупредил врач.

В этой связи специалист посоветовал уже в конца первого триместра беременности носить компрессионный трикотаж и уделять время тренировкам мышц ног — причем полезно это не только во время беременности. Также стоит приобрести ортопедические стельки и носить их во время второго триместра, тогда как на поздних сроках полезна носка бандажа.