Врач назвал специи, которыми лучше заменить соль

Наука и технологии
Сегодня в 18:32
1 мин.
Врач назвал специи, которыми лучше заменить сольИ суточную норму её потребления
Врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал, чем можно заменить соль при приготовлении пищи.
Как отметил специалист, прежде всего нужно помнить уже известные вещи: соль повышает нагрузку на почки и провоцирует повышение артериального давления. Люди, которые едят слишком много соли, чаще страдают и умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Он подчеркнул, что в основном люди потребляют больше допустимой суточной нормы соли — 4-5 граммов.
По словам Бобровского, соль можно заменить лимонным соком и другими специями, помогающими готовить вкусные для себя блюда. Со временем рецепторы адаптируются к новым вкусам и человек уже не сможет потреблять большое количество соли.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник: Nation News