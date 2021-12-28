Врач назвал специи, которыми лучше заменить соль

Как отметил специалист, прежде всего нужно помнить уже известные вещи: соль повышает нагрузку на почки и провоцирует повышение артериального давления. Люди, которые едят слишком много соли, чаще страдают и умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Он подчеркнул, что в основном люди потребляют больше допустимой суточной нормы соли — 4-5 граммов.

По словам Бобровского, соль можно заменить лимонным соком и другими специями, помогающими готовить вкусные для себя блюда. Со временем рецепторы адаптируются к новым вкусам и человек уже не сможет потреблять большое количество соли.

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