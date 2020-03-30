Врач назвал способ остановить распространение коронавируса без вакцины

В рамках беседы врач напомнил опыт стран, столкнувшихся с эпидемией ближневосточного респираторного синдрома в 2013 году, а также с атипичной пневмонией SARS, возникшей в 2002 году. Тогда, по словам врача, власти допустили ошибку, не проинформировав население о масштабах заболевания, а также не призвав их соблюдать домашний режим самоизоляции.

В то время как во время эпидемии коронавируса нового типа в Ухане были предприняты серьезные меры, направленные на остановку распространения инфекции. Так, в связи с тем, что люди соблюдали режим самоизоляции, город практически перестал функционировать. Кроме того, в городе был установлен контроль, а на нарушителей режима, в свою очередь, могли наложить уголовную ответственность, что позволило снизить число заражений. Фаворов отметил, что для того, чтобы остановить распространения коронавируса необходимо ограничить появление новых инфицированных. Для этого же необходимо оставаться дома.