Врач назвал способ защититься от нового штамма «Омикрон»

По мнению Мясникова, ревакцинироваться необходимо не позднее чем через 6 месяцев после второй дозы вакцины. При этом использовать для ревакцинироваться лучше препаратом «Спутник Лайт». Также врач подчеркнул, что новые штаммы — норма для эволюции вируса.

«Неважно, переболели вы или вакцинировались. Вам надо ревакцинироваться не позже, чем через шесть месяцев, – заявил врач. Если этого не сделать, то дальнейшее распространение "Омикрона" будет обеспечено», — отметил Мясников.