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Врач назвал способ защититься от нового штамма «Омикрон»Это вакцинация или ревакцинация
Знаменитый российский врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что единственным способом защититься от нового штамма коронавируса «Омикрон», равно как и от других мутаций вируса, можно лишь способом вакцинации либо ревакцинации.
По мнению Мясникова, ревакцинироваться необходимо не позднее чем через 6 месяцев после второй дозы вакцины. При этом использовать для ревакцинироваться лучше препаратом «Спутник Лайт». Также врач подчеркнул, что новые штаммы — норма для эволюции вируса.
«Неважно, переболели вы или вакцинировались. Вам надо ревакцинироваться не позже, чем через шесть месяцев, – заявил врач. Если этого не сделать, то дальнейшее распространение "Омикрона" будет обеспечено», — отметил Мясников.
Источник: Радио Sputnik