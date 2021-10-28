Врач назвал способы восстановить лёгкие после тяжёлого течения COVID-19

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Врач назвал способы восстановить лёгкие после тяжёлого течения COVID-19Но стоит понимать, что произойдёт это не моментально
Очень многие пациенты сталкиваются с проблемой работы лёгких после тяжёлой формы коронавируса.
Оказалось, что с ней можно бороться определёнными методами. Какими — рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский.
По словам специалиста, людям, страдающим от отдышки после COVID-19, стоит понимать, что восстановление займёт какое-то время. При этом важно следовать ряду советов, чтобы процесс этот протекал более качественно.
Например, очень важно следить за параметрами воздуха, которым дышит человек. Не менее важным Комаровский назвал и нормальный питьевой режим — стоит строго соблюдать его и ни в коем случае не допускать обезвоживания.
Понятно, что если рядом кто-то курит, в помещении пыльно и сухо, есть другие респираторные вредности, то процесс восстановления будет удлиняться.
Евгений Комаровский
Источник: Instagram / Комаровский