Врач назвал способы восстановить лёгкие после тяжёлого течения COVID-19

Оказалось, что с ней можно бороться определёнными методами. Какими — рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский.

По словам специалиста, людям, страдающим от отдышки после COVID-19, стоит понимать, что восстановление займёт какое-то время. При этом важно следовать ряду советов, чтобы процесс этот протекал более качественно.

Например, очень важно следить за параметрами воздуха, которым дышит человек. Не менее важным Комаровский назвал и нормальный питьевой режим — стоит строго соблюдать его и ни в коем случае не допускать обезвоживания.