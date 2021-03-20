Врач назвал возраст, после наступления которого худеть вредно для здоровья

Так, по словам специалиста, попытки похудеть с помощью диет или других способов после наступления 60 лет чреваты проблемами со здоровьем. Дело в том, что пожилым людям нельзя придерживаться диет ввиду изменений, которые происходят в организме. В частности, в попытка быстро похудеть можно повлиять на обмен веществ, что может и не отразиться негативно на молодых людях, но для пожилым людям это противопоказано.

”Существует единое мнение, что людям пожилого и старческого возраста худеть противопоказано. Изменение обмена веществ приводит к изменению физиологических параметров. Эти показатели отрицательно скажутся на здоровье пожилого человека. Каждый раз надо смотреть индивидуально, но если брать средний возраст, то до 60 лет надо обязательно стараться похудеть”, – поделился врач, отметив, что необходимо это для того, чтобы в пожилом возрасте был нормальный желудок, в противном случае организм будет хотеть больших порций еды.